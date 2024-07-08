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Израиль

Канцелярия Нетаниягу опубликовала "основные принципы соглашения с ХАМАСом"

время публикации: 08 июля 2024 г., 00:33 | последнее обновление: 08 июля 2024 г., 00:33
Канцелярия Нетаниягу опубликовала "основные принципы соглашения с ХАМАСом"
Tomer Appelbaum/POOL/Flash90

Канцелярия главы правительства опубликовала вечером 7 июля основные принципы, на которых будет настаивать Израиль на переговорах с ХАМАСом по соглашению о заложниках:

1. Сделка позволит Израилю вернуться и продолжать боевые действия до тех пор, пока не будут достигнуты все цели войны;

2. В Газе будут созданы условия, при которых у ХАМАСа не будет возможности контрабанды оружия из Египта;

3. Невозможность возвращения тысяч вооруженных террористов на север сектора Газы;

4. В сделку будет включено максимальное количество живых заложников.

В сообщении пресс-службы также говорится, что Нетаниягу уверен: "Условия сделки, предложенные Израилем и поддержанные президентом Байденом, позволят Израилю вернуть похищенных, не нанося ущерба другим целям войны".

Отметим, что это заявление было распространено пресс-службой канцелярии премьер-министра незадолго начала совещания Нетаниягу с представителями системы безопасности, посвященного переговорам с ХАМАСом.

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