ЦАХАЛ сообщил об операции в штабе UNRWA в Газе, который использовали террористы

В ночь на 8 июля силы 99-й дивизии ЦАХАЛа и сотрудники ШАБАКа провели операцию в городе Газа, в том числе в штабе UNRWA, который использовался террористами ХАМАСа и "Исламского джихада".

В ходе операции было ликвидировано и задержано множество террористов. Военные разрушили туннель, находившийся под зданием UNRWA.

В здании UNRWA и в подземных помещениях под ним были найдены оружие, а также комнаты, которые явно использовались как тюремные камеры и в которых проводились допросы.

ЦАХАЛ подчеркивает, что при планировании и проведении операции было сделано всё возможное для того, чтобы минимизировать ущерб мирным гражданам.