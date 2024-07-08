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Израиль

ЦАХАЛ сообщил об операции в штабе UNRWA в Газе, который использовали террористы

время публикации: 08 июля 2024 г., 10:03 | последнее обновление: 08 июля 2024 г., 10:11
ЦАХАЛ сообщил об операции в штабе UNRWA в Газе, который использовали террористы
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 8 июля силы 99-й дивизии ЦАХАЛа и сотрудники ШАБАКа провели операцию в городе Газа, в том числе в штабе UNRWA, который использовался террористами ХАМАСа и "Исламского джихада".

В ходе операции было ликвидировано и задержано множество террористов. Военные разрушили туннель, находившийся под зданием UNRWA.

В здании UNRWA и в подземных помещениях под ним были найдены оружие, а также комнаты, которые явно использовались как тюремные камеры и в которых проводились допросы.

ЦАХАЛ подчеркивает, что при планировании и проведении операции было сделано всё возможное для того, чтобы минимизировать ущерб мирным гражданам.

Израиль
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