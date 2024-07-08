В результате ДТП, виновником которого был угонщик из Рамаллы, погибла туристка из России
время публикации: 08 июля 2024 г., 09:32 | последнее обновление: 08 июля 2024 г., 09:38
По уточненным данным, в результате аварии на 412-й трассе между Бейт-Даганом и Хемедом в ночь на 8 июля погибла туристка из России (примерно 60 лет), находившаяся в машине вместе с дочерью.
Как сообщалось ранее, в ночь на 8 июля житель Рамаллы (мужчина примерно 30 лет), незаконно находившийся на территории Израиля и угнавший автомобиль из Реховота, стал виновником ДТП в районе развязки Шапирим, в результате которого погибла женщина.
Как сообщала полиция Израиля, автомобиль, которым управлял угонщик, врезался в машину, в которой ехали женщина с дочерью.
Угонщик получил травмы средней тяжести и был доставлен под охраной в медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомере.