x
08 июля 2024
|
последняя новость: 19:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 июля 2024
|
08 июля 2024
|
последняя новость: 19:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В результате ДТП, виновником которого был угонщик из Рамаллы, погибла туристка из России

время публикации: 08 июля 2024 г., 09:32 | последнее обновление: 08 июля 2024 г., 09:38
В результате ДТП, виновником которого был угонщик из Рамаллы, погибла туристка из России
Пресс-служба МАДА

По уточненным данным, в результате аварии на 412-й трассе между Бейт-Даганом и Хемедом в ночь на 8 июля погибла туристка из России (примерно 60 лет), находившаяся в машине вместе с дочерью.

Как сообщалось ранее, в ночь на 8 июля житель Рамаллы (мужчина примерно 30 лет), незаконно находившийся на территории Израиля и угнавший автомобиль из Реховота, стал виновником ДТП в районе развязки Шапирим, в результате которого погибла женщина.

Как сообщала полиция Израиля, автомобиль, которым управлял угонщик, врезался в машину, в которой ехали женщина с дочерью.

Угонщик получил травмы средней тяжести и был доставлен под охраной в медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомере.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 июля 2024

Угонщик из Рамаллы стал виновником ДТП, в результате которого погибла женщина