В результате ДТП, виновником которого был угонщик из Рамаллы, погибла туристка из России

По уточненным данным, в результате аварии на 412-й трассе между Бейт-Даганом и Хемедом в ночь на 8 июля погибла туристка из России (примерно 60 лет), находившаяся в машине вместе с дочерью.

Как сообщалось ранее, в ночь на 8 июля житель Рамаллы (мужчина примерно 30 лет), незаконно находившийся на территории Израиля и угнавший автомобиль из Реховота, стал виновником ДТП в районе развязки Шапирим, в результате которого погибла женщина.

Как сообщала полиция Израиля, автомобиль, которым управлял угонщик, врезался в машину, в которой ехали женщина с дочерью.

Угонщик получил травмы средней тяжести и был доставлен под охраной в медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомере.