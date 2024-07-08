"Закон о раввинах" снят с голосования в Кнессете, Нетаниягу отменил встречу с Бен-Гвиром

"Закон о раввинах", продвигаемый партией ШАС, снят с голосования в Кнессете в первом чтении после того, как стало понятно, что у коалиции нет большинства. Об этом сообщил телеканал "Кан-11".

После того, как стало известно, что голосования по законопроекту не состоится, депутаты от партии ШАС покинули зал пленарных заседаний Кнессета.

До голосования фракция "Оцма Иегудит" заявила, что не поддержит законопроект до тех пор, пока глава партии Итамар Бен-Гвир не будет включен в "узкий кабинет" по вопросам безопасности. Биньямин Нетаниягу планировал встретиться с Бен-Гвиром вечером, чтобы попытаться урегулировать вопрос. После отмены голосования по законопроекту эта встреча также была отменена.

"Оцма Иегудит" на протяжении всего процесса подготовки законопроекта назвала его "политической сделкой между Нетаниягу и Дери". На стадии обсуждения законопроекта в парламентской комиссии по законодательству против него высказались также депутаты "Ликуда" Тали Готлиб и Моше Саад, после этого они были исключены из состава комиссии.