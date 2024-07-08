ЦАХАЛ нанес удары по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в ночь на понедельник, 8 июля, боевые самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по объектам ливанской террористической организации "Хизбалла".

Были атакованы военный объект в районе Джабль-Тура, склад оружия в районе деревни Кабриха, здание в районе деревни Талуса, и инфраструктура террора в районе деревень Хула и Айта аш-Шааб.

Кроме того, артиллерия ЦАХАЛа нанесла удары по нескольким районам для устранения террористической угрозы.