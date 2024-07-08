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Израиль

ЦАХАЛ нанес удары по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео

время публикации: 08 июля 2024 г., 07:40 | последнее обновление: 08 июля 2024 г., 07:43
ЦАХАЛ нанес удары по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в ночь на понедельник, 8 июля, боевые самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по объектам ливанской террористической организации "Хизбалла".

Были атакованы военный объект в районе Джабль-Тура, склад оружия в районе деревни Кабриха, здание в районе деревни Талуса, и инфраструктура террора в районе деревень Хула и Айта аш-Шааб.

Кроме того, артиллерия ЦАХАЛа нанесла удары по нескольким районам для устранения террористической угрозы.

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