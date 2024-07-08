Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 8 июля: операции в Калькилии, Шхеме и около Рамаллы

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 8 июля действовали в Калькилии, Шхеме и около Рамаллы (в Байт-Риме).

Происходили столкновения.

Судя по сообщениям палестинских источников, военные обеспечивают безопасность группе религиозных израильтян, прибывших в гробнице Йосефа в Шхеме.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 8 июля.