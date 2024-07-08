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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 8 июля: операции в Калькилии, Шхеме и около Рамаллы

время публикации: 08 июля 2024 г., 06:48 | последнее обновление: 08 июля 2024 г., 06:51
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 8 июля: операции в Калькилии, Шхеме и около Рамаллы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 8 июля действовали в Калькилии, Шхеме и около Рамаллы (в Байт-Риме).

Происходили столкновения.

Судя по сообщениям палестинских источников, военные обеспечивают безопасность группе религиозных израильтян, прибывших в гробнице Йосефа в Шхеме.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 8 июля.

Израиль
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