Девять месяцев войны в Израиле: условия жизни и индекс патриотизма. Опрос Newsru.co.il

Война "Железные мечи", начавшаяся 7 октября 2023 года после террористического нападения на Израиль из Газы, идет более девяти месяцев. Заявленные правительством цели войны – разгром ХАМАСа и освобождение заложников – пока не достигнуты. Идут переговоры о второй сделке с ХАМАСом, в рамках которой возможен договор о прекращении огня и "обмене пленными". Крайне напряженной остается ситуация на границе с Ливаном, велика вероятность начала полномасштабной войны с "Хизбаллой".

Редакция Newsru.co.il проводит опрос, цель которого – выяснение настроений наших читателей, живущих в Израиле, и того, как война влияет на жизнь. Кроме того, в рамках этого опроса мы постараемся определить так называемый "индекс патриотизма" – результаты опроса по этому индексу будут сравниваться с итогами схожих опросов, которые проводились нами в 2008-2016 годах.

Внимание: данный опрос предназначен исключительно для тех читателей, которые по состоянию на 7 октября 2023 года жили в Израиле

Девять месяцев войны в Израиле: условия жизни и индекс патриотизма. Принять участие в опросе

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