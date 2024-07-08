Источники в Газе: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по школе UNRWA в Нусейрате, есть погибшие

Вечером 8 июля палестинские СМИ сообщили об ударе ВВС ЦАХАЛа по школе в Нусейрате, принадлежащей Агентству ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA). Сообщается о погибших и раненых в результате этого удара.

Целью атаки был штаб ХАМАСа, занимавший одно из помещений учебного заведения.

Принадлежащий ХАМАСу "Палестинский информационный центр" заявляет, что в помещении школы находились гражданские лица, лишившиеся своих домов во время войны.

Школы UNRWA, в помещениях которых размещаются террористы, в последние дни несколько раз становились целями авиаударов. 4 июля ЦАХАЛ сообщил об ударе по двум школам, в Аль-Фуркане и в Дарадж-Туфе; 6 июля удар был нанесен по штабу террористов в школе аль-Джауни в Нусейрате. Все атакованные школы принадлежали Агентству ООН по помощи палестинским беженцам.