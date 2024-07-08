x
08 июля 2024
|
последняя новость: 23:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 июля 2024
|
08 июля 2024
|
последняя новость: 23:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Источники в Газе: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по школе UNRWA в Нусейрате, есть погибшие

время публикации: 08 июля 2024 г., 23:47 | последнее обновление: 08 июля 2024 г., 23:47
Источники в Газе: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по школе UNRWA в Нусейрате, есть погибшие
Abed Rahim Khatib/Flash90

Вечером 8 июля палестинские СМИ сообщили об ударе ВВС ЦАХАЛа по школе в Нусейрате, принадлежащей Агентству ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA). Сообщается о погибших и раненых в результате этого удара.

Целью атаки был штаб ХАМАСа, занимавший одно из помещений учебного заведения.

Принадлежащий ХАМАСу "Палестинский информационный центр" заявляет, что в помещении школы находились гражданские лица, лишившиеся своих домов во время войны.

Школы UNRWA, в помещениях которых размещаются террористы, в последние дни несколько раз становились целями авиаударов. 4 июля ЦАХАЛ сообщил об ударе по двум школам, в Аль-Фуркане и в Дарадж-Туфе; 6 июля удар был нанесен по штабу террористов в школе аль-Джауни в Нусейрате. Все атакованные школы принадлежали Агентству ООН по помощи палестинским беженцам.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 июля 2024

ЦАХАЛ: в школе UNRWA в Нусейрате уничтожен штаб ХАМАСа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 июля 2024

Палестинцы сообщают об израильском ударе по школе UNRWA в Нусейрате
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 июля 2024

ВВС ЦАХАЛа нанесли в Газе удары по двум школам UNRWA, в которых находились штабы ХАМАСа