Пляж Зиким, находящийся в нескольких километрах от Газы, вновь откроется в августе

Пляж Зиким, находящийся в нескольких километрах к северу от сектора Газы и остававшийся закрытым с 7 октября, откроется вновь для отдыхающих в следующем месяце. Об этом сообщил телеканал "Решет-13".

По информации телеканала, после открытия пляж круглосуточно будут охранять 20 военнослужащих ЦАХАЛа. На территории пляжа будет построено бомбоубежище площадью 60 кв.м.

7 октября, во время атаки террористов ХАМАСа, на пляже Зиким были убиты 19 человек.