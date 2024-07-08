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Израиль

Пляж Зиким, находящийся в нескольких километрах от Газы, вновь откроется в августе

время публикации: 08 июля 2024 г., 23:29 | последнее обновление: 08 июля 2024 г., 23:29
Пляж Зиким, находящийся в нескольких километрах от Газы, вновь откроется в августе
Gili Yaari/Flash90

Пляж Зиким, находящийся в нескольких километрах к северу от сектора Газы и остававшийся закрытым с 7 октября, откроется вновь для отдыхающих в следующем месяце. Об этом сообщил телеканал "Решет-13".

По информации телеканала, после открытия пляж круглосуточно будут охранять 20 военнослужащих ЦАХАЛа. На территории пляжа будет построено бомбоубежище площадью 60 кв.м.

7 октября, во время атаки террористов ХАМАСа, на пляже Зиким были убиты 19 человек.

Израиль
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