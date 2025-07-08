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Израиль

Подписаны приказы о разрушении домов четырех террористов-убийц

Пресс-служба ЦАХАЛа
Теракт
время публикации: 08 июля 2025 г., 09:04 | последнее обновление: 08 июля 2025 г., 09:07
Подписаны приказы о разрушении домов четырех террористов-убийц
Пресс-служба ЦАХАЛа

Командующий Центральным округом подписал четыре приказа о конфискации и сносе домов четырех террористов, которые были причастны к убийствам израильтян.

В Кабатии будут разрушены дома террористов-убийц Мухаммада Назаля и Мухаммада Захарнэ, совершивших 6 января 2025 года теракт на 55-й дороге, на участке в районе арабской деревни Аль-Фундук, между еврейскими поселками Карней-Шомрон и Кдумим в Самарии. В результате теракта были убиты 35-летний старшина полиции Эльад Яаков Винкельштейн, 73-летняя Рахель Коэн и 70-летняя Ализа Райз.

В Тубасе будет разрушен дом террориста Мухаммада Драгамэ, совершившего 4 февраля 2025 года нападение на военную базу около деревни Тайясир (восточная Самария). Тогда погибли старшина резерва Офер Юнг, 39 лет, из Тель-Авива, командир отделения 8211-го батальона бригады "Эфраим", и старшина резерва Авраам Цви (Цвика) Фридман, 43 года, из Эйн а-Нацива, из 8211-го батальона бригады "Эфраим".

В Кабатии также будет разрушен дом террориста Уаэля Лакхула. 11 августа 2024 года на шоссе 90 возле перекрестка Мехола он застрелил 23-летнего жителя Бейт-Шеана Йонатана Дойча. Еще несколько человек были ранены.

Семьи террористов-убийц могут подать апелляции.

Израиль
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