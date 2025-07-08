Массовые рейды полиции на юге против похитителей оружия на военных базах для заказных убийств

Сотрудники полиции округа Лахиш провели специальную операцию против преступных группировок в Ашдоде и его окрестностях, арестовав свыше 20 подозреваемых. Операция еще не закончена, местных жителей предупреждают о повышенной активности служебного транспорта и точечных блокпостах в районе проведения операции.

По сообщению полиции, преступные группировки, воспользовавшись неразберихой и сложностями военного времени, крали у военнослужащих ЦАХАЛа и на военных базах оружие и боеприпасы для проведения заказных убийств и сведения счетов в криминальном мире.

Рейды были проведены в Ашдоде и в десятках бедуинских населенных пунктов Негева при участии пограничной полиции МАГАВ и дополнительных подразделений. Операция проводится в рамках масштабного расследования об утечке значительного количества оружия и боеприпасов с военных баз ЦАХАЛа к преступным группировкам с начала войны "Железные мечи". Это оружие использовалось для совершения более 50 попыток заказных убийств и для преступной деятельности на юге Израиля и по всей стране.