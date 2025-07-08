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Израиль

В языковой школе военной разведки ЦАХАЛа начали преподавать йеменский диалект арабского

Йемен
ЦАХАЛ
время публикации: 08 июля 2025 г., 09:39 | последнее обновление: 08 июля 2025 г., 09:41
В языковой школе военной разведки ЦАХАЛа начали преподавать йеменский диалект арабского
AP Photo/Hasan Jamali

Языковая школа, действующая в учебном подразделении управления военной разведки ЦАХАЛа, расширила программу преподавания.

Как сообщает портал Ynet, к курсам сирийского, ливанского, палестинского, иракского и бедуинского диалектов арабского добавлен йеменский диалект.

Обучение проводится в рамках допризывных программ и занимает 25 недель интенсивной учебы, включающей, помимо собственно языка, знакомство с культурой и традициями региона.

Напомним, что йеменские хуситы ведут военные действия против Израиля с начала Войны "Железных мечей".

Израиль
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