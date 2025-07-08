В языковой школе военной разведки ЦАХАЛа начали преподавать йеменский диалект арабского

Языковая школа, действующая в учебном подразделении управления военной разведки ЦАХАЛа, расширила программу преподавания.

Как сообщает портал Ynet, к курсам сирийского, ливанского, палестинского, иракского и бедуинского диалектов арабского добавлен йеменский диалект.

Обучение проводится в рамках допризывных программ и занимает 25 недель интенсивной учебы, включающей, помимо собственно языка, знакомство с культурой и традициями региона.

Напомним, что йеменские хуситы ведут военные действия против Израиля с начала Войны "Железных мечей".