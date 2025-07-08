В языковой школе военной разведки ЦАХАЛа начали преподавать йеменский диалект арабского
время публикации: 08 июля 2025 г., 09:39 | последнее обновление: 08 июля 2025 г., 09:41
Языковая школа, действующая в учебном подразделении управления военной разведки ЦАХАЛа, расширила программу преподавания.
Как сообщает портал Ynet, к курсам сирийского, ливанского, палестинского, иракского и бедуинского диалектов арабского добавлен йеменский диалект.
Обучение проводится в рамках допризывных программ и занимает 25 недель интенсивной учебы, включающей, помимо собственно языка, знакомство с культурой и традициями региона.
Напомним, что йеменские хуситы ведут военные действия против Израиля с начала Войны "Железных мечей".