"Цева Шахор": новая система протестов против призыва "харедим" и ареста дезертиров

Радикальное ультраортодоксальное движение "Пелег а-Иерушалми" разослало голосовые сообщения по "базе телефонных номеров", принадлежащих представителям ультрарелигиозного населения. "Пелег а-Иерушалми" объявляют о запуске системы предупреждения под названием "Цева Шахор" ("Черный Цвет" – по аналогии с тревожной ракетной системой "Цева Адом").

Система "Цева Шахор" будет в реальном времени оповещать об арестах дезертиров для максимально быстрого сбора демонстрантов на месте событий, сообщает новостная служба 12 канала ИТВ.

"Армия усиливает нажим в своей войне против учащихся ешив, и мы не останемся в стороне, – гласит разосланное сообщение. – После объявления армии о намерении установить блокпосты на въездах в религиозные города, чтобы навести ужас на десятки тысяч получателей повесток, слушающихся указаний главных раввинов, призываем вас – не отзываться на повестки и вообще никак не сотрудничать".

В сообщении "харедим" призывают присоединиться к борьбе "Пелег а-Иерушалми" против призыва ультраортодоксальных молодых людей в армию: им предлагается зарегистрироваться в системе для получения телефонного оповещения в любое время суток о попытках ареста ешиботников. "В решающий момент будем там для защиты мира Торы, не оставим учащихся ешив одних в этой войне", – подчеркивает "Пелег а-Иерушалми".