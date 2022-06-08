Борьба за выживание: в коалиции пытаются остановить распад

Если коалиция повторно вынесет на голосование законопроект о продлении действия израильских законов в Иудее и Самарии, "Ликуд" вновь проголосует против. Об этом заявил в интервью "Кан РЭКА" депутат Кнессета Цахи Анегби. "Сейчас, более чем когда-либо ранее стало очевидно, что у коалиции нет большинства в Кнессете, и выход из этой ситуации может быть только один: вернуть мандат народу. Мы не проголосуем ни за одну инициативу этого правительства, мы не собираемся спасать коалицию от самой себя", – сказал Анегби. Накануне министр юстиции Гидеон Саар заявил, что законопроект будет вынесен на рассмотрение на следующей неделе.

adv_11 incontent_1

В коалиции продолжают искать шаги для стабилизации положения. Ожидается, что 8 июня представители сменного премьер-министра Яира Лапида проведут переговоры с Райдой Ринауи-Зуаби (МЕРЕЦ) и предложат ей "пакет компенсаций" за согласие покинуть Кнессет. Сама депутат заявляет, что ее голосование против закона о продлении действия израильского законодательства в Иудее и Самарии было согласовано с Лапидом еще в те дни, когда он убеждал ее изменить решение и не покидать коалицию. В окружении Лапида это отрицают. Ринауи-Зуаби не исключает возможности ухода из Кнессета. "Решение о своем будущем я приму сама", – заявила она.

В политических кругах убеждены, что в ближайшие сутки депутат Мазен Ранаем (РААМ) подаст в отставку из Кнессета. В Кнессете говорят о том, что он получил обещание, что аппарат партии окажет ему поддержку на муниципальных выборах, когда он будет баллотироваться на пост мэра Сахнина. Уход из Кнессета Ранаема вряд ли приведет к серьезным изменениям, так как шестой номер в списке Ааала Джабарин является одним из наиболее радикально настроенных арабских политиков. В 2018 году он опубликовал запись, в которой превозносил шахидов. "У нас нет другого пути кроме как пойти их дорогой", – написал он тогда.

adv_12 m_ar_1

Накануне состоялось экстренное заседание фракции РААМ. Глава партии Мансур Аббас потребовал от депутатов принять решение: "Либо мы, все четверо, возвращаемся в коалицию, либо все принимаем решение, что идем на выборы", – сказал Аббас.

adv_13 incontent_2

8 июня в коалиции возник новый кризис. Глава экономической комиссии Михаэль Битон ("Кахоль Лаван") заявил, что если до конца недели не будут разрешены разногласия, касающиеся реформы общественного транспорта, то, начиная со следующей недели, он вновь прекратит голосовать с коалицией. Сразу после того, как Битон сделал это заявление, ему была назначена встреча с премьер-министром Нафтали Беннетом.

Несмотря на происходящее на левом фланге коалиции, наибольшую тревогу в окружении Беннета вызывают возможные шаги депутата Нира Орбаха ("Ямина"). В ночь на 7 июня Орбах встречался с Беннетом и дал ему понять, что находится на грани выхода из коалиции. Речь идет о главе организационной комиссии Кнессета, и в его руках контроль над всем происходящим в парламенте. Помимо этого, если коалиция рухнет из-за выхода из нее Нира Орбаха, то премьер-министром на весь переходный период станет Яир Лапид.

adv_14 m_ar_2

В "Ликуде" оказывают на Орбаха активное давление, пытаясь убедить его покинуть коалицию еще до окончания летней сессии Кнессета. Как сообщает "Кан Бет", Орбаху предложены почти любые должности в будущем правительстве, если его сформирует Биньямин Нетаниягу. Аналогичные обещания уже получили Амихай Шикли и Идит Сильман.