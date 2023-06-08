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    В Израиле

    ЦАХАЛ сообщил о намерении разрушить дом террориста, убившего Элана Ганелеса

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    Похороны Элана Ганелеса
    Flash90     Элан (Эяль) Ганелес, погибший 27 февраля 2023 года в результате теракта на 90-м шоссе
    Соцсети

    Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что Армия обороны Израиля сообщила о намерении разрушить дом Маэра Шалуна, одного из убийц 27-летнего Элана (Эяля) Ганелеса, погибшего в результате теракта на 90-й трассе около перекрестка Бейт а-Арава 26 февраля.

    15 мая военная прокуратура подала в суд обвинительное заключение против Маэра Шалуна и Луая Маруфа, которые обвиняются в преднамеренном убийстве Ганелеса.

    Элан Ганелес родился в Уэст-Хартфорде (штат Коннектикут, США) в еврейской семье, соблюдающей традиции. В школьные годы увлекался математикой и музыкой (играл на саксофоне). По окончании школы отправился в Израиль. Работал в кибуце. Служил в Армии обороны Израиля (сержант). Работал программистом в системах финансового мониторинга. После армейской службы, в 2018 году поступил в Колумбийский университет (США), где был активным участником еврейских программ. По завершении учебы он приехал в Израиль на свадьбу друзей.

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    В понедельник, 27 февраля, около 17:00 террористы открыли огонь по израильскому автомобилю на 90-м шоссе, возле перекрестка Муль Нево, тяжело ранив мужчину. Раненый был доставлен в иерусалимскую больницу "Адаса Ар а-Цофим", врачи которой констатировали его смерть. Террористы продолжили движение в сторону перекрестка Бейт а-Арава, обстреляв еще один израильский автомобиль, но никого не ранив. Продолжив движение, они обстреляли третью машину с израильскими номерами, и вновь в результате их действий не было пострадавших. Вскоре террористы попытались избавиться от своего автомобиля и подожгли его. В этот момент, прибывшие на место полицейские, открыли огонь. Террористы вступили с ними в перестрелку, после чего скрылись. 1 марта подозреваемые в совершении этого теракта были задержаны в ходе спецоперации в районе деревни Акабат-Джабр (южная окраина Иерихона).

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 8 Июня 2023
    Семья одного из убийц Элана Ганелеса получила уведомление намерении разрушить их дом
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