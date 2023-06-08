Вечером в четверг, 8 июня, в Тель-Авиве проходит Парад гордости ЛГБТ-сообщества. Мероприятие собрало десятки тысяч участников.

Парад гордости в Тель-Авиве, 25-й по счету, впервые проводится в вечернее время. Он завершается хеппенингом в парке Ганей-Иегошуа.

С раннего утра заблокировано движение по набережной Герберт Сэмюэль в южном направлении от улицы ШЕЛЕГ до улицы Йехезкиэль Койфман, включая служебный проезд. Улица а-Яркон закрыта для движения в южном направлении от улицы Жаботински. Бульвар Роках перекрыт от улицы Ибн-Гвироль в западном направлении, улица Фришман – между улицами Дизенгоф и Герберт Сэмюэль в западном направлении, улица Трумпельдор – между улицами Бен-Йегуда и Герберт Сэмюэль в западном направлении, улицы Зрубавель и Нехемия – между улицами а-Яркон и Герберт Сэмюэль в западном направлении. Закрыты для движения транспорта а-Яркон в северном направлении между Йосеф а-Леви и Гордон, Йехезкиэль Койфман в северном направлении между Эйлат и Йосеф а-Леви, Нахум Гольдман в северном направлении от площади с часами до Койфман, Эйлат в западном направлении от Элифелет, Элифелет в северном направлении от Дерех Шломо, Дерех Шломо в западном направлении от Элифелет, Мафо и Нес-Циона в западном направлении от Бен-Йегуда до а-Яркон, Геула и а-Кармелит в западном направлении от а-Ковшим до а-Яркон, Нехемия в западном направлении от а-Ковшим до Герберт Сэмюэль. Также закрыты улицы, пересекающие улицы, указанные выше.

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В 22:00 будет закрыт паркинг Ганей Йегошуа для парковки автомобилей.