Стрельба в Яфии: убиты пять человек

В четверг, 8 июня, в результате нападения с применением огнестрельного оружия в Яфии (западная окраина Нацерета) были ранены пять человек. Нападение было совершено на автомобильной парковке.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщала о "пяти пострадавших с ранениями различной степени тяжести".

Раненые были доставлены в Английскую больницу в Нацерете. Трое из них (мужчины около 30 лет) были в критическом состоянии, еще двое в тяжелом состоянии.

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Вскоре из больницы сообщили, что констатирована смерть троих раненых, а затем полиция уведомила о пяти погибших.

Полиция подчеркивает, что речь идет о криминальном преступлении, а не о теракте.

Незадолго до того сообщалось, что в Кафр-Кане в результате вооруженного нападения тяжелые ранения получили мужчина примерно 30 лет и трехлетняя девочка. Раненые доставлены в больницу "Пория" в Тверии. Полиция заявляет, что нападение было связано с разборками между криминальными структурами.

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