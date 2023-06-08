В Рамалле ЦАХАЛ взорвал квартиру террориста, совершившего в ноябре теракт в Иерусалиме. Видео

Рано утром 8 июня инженерное подразделение ЦАХАЛа в Рамалле методом контролируемого подрыва разрушило квартиру террориста Ислама Фаруха, осуществившего теракты в Иерусалиме 23 ноября 2022 года. Тогда в результате взрывов на перекрестке Рамот и на въезде в Иерусалим погибли 15-летний Арье Щупак и 50-летний Тадеса Ташума бен Мадэ. Более 20 человек были ранены.

Квартира, располагавшаяся на втором этаже жилого здания, была подорвана так, чтобы минимизировать ущерб для соседей.

Во время проведения операции в Рамалле происходили столкновения. Палестинская сторона сообщает о шести раненых, один из которых (фотожурналист Муаман Самарин) в состоянии средней тяжести.

adv_11 m_ar_1

Пресс-служба ЦАХАЛа заявляет, что среди военных пострадавших нет. Операция завершена.

Дом Фаруха был размечен для разрушения еще 3 января. В начале марта командующий центральным округом подписал приказ о разрушении квартиры террориста. Приказ о сносе дома террориста был объявлен после того, как апелляция, поданная семьей террориста, была отклонена.

adv_12 m_ar_2

Двойной теракт в Иерусалиме. 23.11.2022

Утром 23 ноября 2022 года в Иерусалиме с интервалом примерно в полчаса прогремели два взрыва – на автобусной остановке на улице Шаарей Йерушалаим (Гиват Шауль) и на перекрестке Рамот. В результате теракта погибли 16-летний Арье Щупак и 50-летний Тадеса Ташума бен Мадэ, более 20 человек были ранены.

adv_13 incontent_1

Взрывные устройства содержали множество мелких металлических поражающих предметов с целью нанесения максимального ущерба людям. Похожие бомбы использовали террористы в начале 2000-х годов, в период "интифады Аль-Аксы".

adv_14 m_ar_3

27 декабря полиция и ШАБАК сообщили о раскрытии двойного теракта в Иерусалиме. Было объявлено, что эти теракты совершил 26-летний Ислам Фарух. (Первоначально сообщалось, что он проживал в Кафр-Акабе, позже было установлено, что постоянным местом жительства была Рамалла.) По данным следствия следствия, Фарух намеревался привести в действие еще одно взрывное устройство, однако третий взрыв сорвался из-за технической неполадки.

Фарух не имеет израильского гражданства, однако имел статус постоянного жителя. Инженер-механик по образованию, Фарух работал на заводе в Мишор-Адумим.

adv_15 incontent_2

Информацию о том, как делать взрывные устройства, Фарух нашел в интернете. На допросах Фарух заявил, что является последователем "Исламского государства".