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Израиль

Пресс-служба полиции: скончался офицер пограничной полиции Арнон Замора, раненный в Нусейрате

время публикации: 08 июня 2024 г., 16:25 | последнее обновление: 08 июня 2024 г., 16:31

Разрешено к публикации: в ходе операции по спасению заложников в Нусейрате был смертельно ранен офицер пограничной полиции Арнон Замора. Он был доставлен в больницу, где скончался, несмотря на все усилия врачей.

Напомним, в результате спецоперации ЦАХАЛа, ШАБАКа и полиции Израиля (ЯМАМ) в Нусейрате в субботу, 8 июня, были освобождены четверо израильских заложников: Ноа Аргамани (25), Альмог Меир-Ян (21), Андрей Козлов (27 лет) и Шломи Зив (40 лет).

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