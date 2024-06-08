Пресс-служба полиции: скончался офицер пограничной полиции Арнон Замора, раненный в Нусейрате

Разрешено к публикации: в ходе операции по спасению заложников в Нусейрате был смертельно ранен офицер пограничной полиции Арнон Замора. Он был доставлен в больницу, где скончался, несмотря на все усилия врачей.

Напомним, в результате спецоперации ЦАХАЛа, ШАБАКа и полиции Израиля (ЯМАМ) в Нусейрате в субботу, 8 июня, были освобождены четверо израильских заложников: Ноа Аргамани (25), Альмог Меир-Ян (21), Андрей Козлов (27 лет) и Шломи Зив (40 лет).