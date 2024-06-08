Разрешено к публикации: силами ЦАХАЛа в Нусейрате освобождены четверо израильских заложников

Разрешено к публикации, что в ходе операции ЦАХАЛа, ШАБАКа и полиции Израиля (ЯМАМ) в Нусейрате в субботу, 8 июня, были освобождены четверо израильских заложников: Ноа Аргамани (25), Альмог Меир (21), Андрей Козлов (27 лет) и Шломи Зив (40 лет), похищенных ХАМАСом.

Похищенные были спасены силами ШАБАКа и ЦАХАЛа из двух разных мест в центре Нусейрата.

Состояние всех четверых удовлеторительное, они доставлены в медицинский центр "Тель а-Шомер" для дальнейшего медицинского обследования.