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Израиль

Разрешено к публикации: силами ЦАХАЛа в Нусейрате освобождены четверо израильских заложников

время публикации: 08 июня 2024 г., 13:35 | последнее обновление: 08 июня 2024 г., 13:48
Ноа Аргамани (25 лет)
Wikipedia.org. Фото: Eladkarmel

Разрешено к публикации, что в ходе операции ЦАХАЛа, ШАБАКа и полиции Израиля (ЯМАМ) в Нусейрате в субботу, 8 июня, были освобождены четверо израильских заложников: Ноа Аргамани (25), Альмог Меир (21), Андрей Козлов (27 лет) и Шломи Зив (40 лет), похищенных ХАМАСом.

Похищенные были спасены силами ШАБАКа и ЦАХАЛа из двух разных мест в центре Нусейрата.

Состояние всех четверых удовлеторительное, они доставлены в медицинский центр "Тель а-Шомер" для дальнейшего медицинского обследования.

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