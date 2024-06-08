Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 8 июня: боевые действия на севере, в центре и юге сектора

В ночь на 8 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий высокая.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Муханна в районе Шейх Радуан, в северной части города Газа, есть убитые и раненые (не менее пяти убитых, по данным минздрава ХАМАСа); артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районе Шуджаийя, к востоку от города Газа; источники в Газе сообщали о боевых действиях в районах Зайтун и Ас-Сабра в городе Газа; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Зайтуне, к юго-востоку от города Газа.

В центре сектора: артиллерия и бронетехника ЦАХАЛа обстреливали цели в Аль-Бурейдже; танки и артиллерия ЦАХАЛа обстреливали цели на востоке Аль-Бурейджа; ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в районе Абу ар-Рус в Аль-Бурейдже; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в северной части Нусейрата.

На юге сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в центре и на западе Рафаха; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Урайбе, севернее Рафаха; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Таль ас-Султане, к западу от Рафаха.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 8 июня.