Хагари провел брифинг, сообщив подробности об операции в Нусейрате

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари провел брифинг для представителей СМИ, во время которого сообщил некоторые подробности об операции по спасению четверых заложников. Он подчеркнул, что заложники находись в двух разных зданиях, расположенных в центре лагеря Нусейрат, в густонаселенном жилом районе.

Операция по спасению похищенных проводилась под огнем, которым ВВС и ВМС ЦАХАЛа прикрывали действующих в Нусейрате бойцов с воздуха и с моря.

Хагари сообщил, что один из военнослужащих ЦАХАЛа получил тяжелое ранение в ходе операции и был доставлен в больницу.