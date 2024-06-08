Хагари провел брифинг, сообщив подробности об операции в Нусейрате
время публикации: 08 июня 2024 г., 14:35 | последнее обновление: 08 июня 2024 г., 14:40
Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари провел брифинг для представителей СМИ, во время которого сообщил некоторые подробности об операции по спасению четверых заложников. Он подчеркнул, что заложники находись в двух разных зданиях, расположенных в центре лагеря Нусейрат, в густонаселенном жилом районе.
Операция по спасению похищенных проводилась под огнем, которым ВВС и ВМС ЦАХАЛа прикрывали действующих в Нусейрате бойцов с воздуха и с моря.
Хагари сообщил, что один из военнослужащих ЦАХАЛа получил тяжелое ранение в ходе операции и был доставлен в больницу.