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Израиль

Хагари провел брифинг, сообщив подробности об операции в Нусейрате

время публикации: 08 июня 2024 г., 14:35 | последнее обновление: 08 июня 2024 г., 14:40
Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари
Avshalom Sassoni/Flash90

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари провел брифинг для представителей СМИ, во время которого сообщил некоторые подробности об операции по спасению четверых заложников. Он подчеркнул, что заложники находись в двух разных зданиях, расположенных в центре лагеря Нусейрат, в густонаселенном жилом районе.

Операция по спасению похищенных проводилась под огнем, которым ВВС и ВМС ЦАХАЛа прикрывали действующих в Нусейрате бойцов с воздуха и с моря.

Хагари сообщил, что один из военнослужащих ЦАХАЛа получил тяжелое ранение в ходе операции и был доставлен в больницу.

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