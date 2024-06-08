Ноа Аргамани переведена из больницы "Шиба" в "Ихилов", где находится ее мать

После того, как медики "Шибы" осмотрели четырех освобожденных заложников, Ноа Аргамани была переведена в больницу "Ихилов", где на лечении находится ее мать.

Лиора Аргамани, мать девушки, больна раком, болезнь находится в терминальной стадии. Все месяцы после похищения дочери она повторяла, что надеется обнять дочь в последний раз.

Отметим, что отец Ноа, после ее освобождения, призвал израильтян принять участие в митинге на Площади Похищенных в Тель-Авиве и потребовать от правительства заключить сделку с ХАМАСом, в рамках которой будут освобождены остальные заложники.