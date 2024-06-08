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Израиль

ЦАХАЛ атаковал террористическую инфраструктуру в районе Нусейрата

время публикации: 08 июня 2024 г., 12:33 | последнее обновление: 08 июня 2024 г., 12:39
ЦАХАЛ атаковал террористическую инфраструктуру в районе Нусейрата
Jamal Awad/Flash90

После полудня пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ЦАХАЛ атаковал террористическую инфраструктуру в районе Нусейрата.

Напомним, в ночь на 8 июня артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в северной части Нусейрата.

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Источники в Газе: в результате авиаудара ЦАХАЛа погиб мэр Нусейрата