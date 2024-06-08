После полудня пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ЦАХАЛ атаковал террористическую инфраструктуру в районе Нусейрата.

Напомним, в ночь на 8 июня артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в северной части Нусейрата.