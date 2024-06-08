ЦАХАЛ атаковал террористическую инфраструктуру в районе Нусейрата
время публикации: 08 июня 2024 г., 12:33 | последнее обновление: 08 июня 2024 г., 12:39
После полудня пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ЦАХАЛ атаковал террористическую инфраструктуру в районе Нусейрата.
Напомним, в ночь на 8 июня артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в северной части Нусейрата.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 июня 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 июня 2024