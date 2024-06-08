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Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 8 июня: около Туль-Карема убит боевик

время публикации: 08 июня 2024 г., 06:18 | последнее обновление: 08 июня 2024 г., 06:18
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 8 июня: около Туль-Карема убит боевик
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 8 июня действовали около Туль-Карема (в Анабте, Рамине), около Дженина (в Силат ад-Дахре), около Хеврона (в Аль-Аррубе), в Иерихоне (в Акабат Джабре).

Происходили вооруженные столкновения. Источники в ПА сообщают об одном убитом с палестинской стороны в ходе столкновений с израильскими военными в Анабте, к востоку от Туль-Карема (судя по публикациям в соцсетях, речь идет о боевике). Кроме того, сообщается, что в Акабат Джабре пострадали "рабочие из Газы".

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 8 июня.

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