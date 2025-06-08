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Израиль

ЦАХАЛ: спикер "гражданской обороны Газы" является террористом ХАМАСа

время публикации: 08 июня 2025 г., 11:00 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 11:08
ЦАХАЛ: спикер "гражданской обороны Газы" является террористом ХАМАСа
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ: спикер "гражданской обороны Газы" является террористом ХАМАСа
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ опубликовал заявление, в котором отмечает, что Махмуд Сабар Тафаш Басаль, выступающий в зарубежных СМИ как "представитель гражданской обороны в Газе", является активистом террористической организации ХАМАС.

"Террорист Басаль, долгое время занимающий должность представителя гражданской обороны, использует свое положение для распространения ложной и непроверенной информации в международных СМИ, ложно приписывая военные преступления Израилю и представляя искаженные данные. Предоставленные им сведения публиковалась средствами массовой информации по всему миру, что привело к серьезному искажению описания реальных событий", – сказано в заявлении ЦАХАЛа.

Приложен документ, подтверждающий роль Басаля в ХАМАСе.

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