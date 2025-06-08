Внимание, розыск: пропал 27-летний Двир Моше Авитан из Бейт-Шеана

Полиция Израиля просит помощи в розыске 27-летнего Двира Моше Авитана из Бейт-Шеана. В последний раз его видели около больницы "Ихилов" в Тель-Авиве 1 июня. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.70, худощавый.

Описание одежды и обуви: белая рубашка, черные брюки, серые кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 04-6067444.