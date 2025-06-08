Коалиционный кризис: переговоры на фоне угрозы роспуска Кнессета

На этой неделе продолжатся переговоры между фракциями коалиции в попытке прийти к согласованному варианту законопроекта о призыве и избежать роспуска Кнессета.

Переговоры будет проходить одновременно с началом продвижения законопроекта о роспуске Кнессета. Этот законопроект будет вынесен 11 июня на рассмотрение Кнессета, и ожидается, что получит большинство, так как шансы на достижение соглашения к тому моменту невысоки, и без соглашения "Яадут а-Тора" и ШАС проголосуют с оппозицией.

В то же время в коалиции полагают, что ультраортодоксальные партии не станут торопиться с продвижением этого законопроекта. Газета "Исраэль а-Йом" сообщает со ссылкой на анонимные источники, осведомленные о ходе переговоров, что шансы на достижение соглашения в настоящий момент выше, чем шансы на роспуск Кнессета и досрочные выборы.

В свою очередь, пресс-секретарь партии ШАС Ашер Медина заявил в интервью 14-му телеканалу, что его партия заинтересована в соглашении, которое позволит учащимся йешив продолжать учить Тору. "Тот, кто не входит в категорию изучающих Тору, пусть призываются", – заявил Медина.

Телеканал "Решет" сообщил, что глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн предлагал компромиссный вариант, а рамках которого будет принят закон, освобождающий всех изучающих Тору от службы. Взамен на это, предлагал Эдельштейн, ультраортодоксальные раввины издадут единое постановление, согласно которому все, кто не учат Тору, должны призываться. По сообщению "Решет", это предложение было в категорической форме отклонено ШАС и "Яадут а-Тора".

Основной фигурой на переговорах является глава ШАС Арье Дери. Газета "Едиот Ахронот" сообщает, что Дери предпринимает усилия, пытаясь расколоть фракцию "Яадут а-Тора". По сообщению издания, Дери пытается добиться этого путем прямых переговоров с фракцией "Дегель а-Тора". Эта фракция во главе с Моше Гафни, более склонна к компромиссу нежели фракция "Агудат Исраэль" во главе Ицхаком Гольдкнопфом. Если Дери и Гафни придут к соглашению, шаги "Агудат Исраэль" будут иметь меньшее значение.

Продолжается и обсуждение возможного увольнения Юлия Эдельштейна с поста главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне. В "Ликуде" заявляют, что после многочасового разговора Эдельштейна с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, а также с секретарем правительства Йоси Фуксом и представителем ШАС Ариэлем Атиасом увольнение Эдельштейна не на повестке дня.

В то же время, ситуация может измениться в любую минуту. "Неосторожное публичное высказывание или твердая позиция раввинов могут привести к срыву переговоров", – цитирует "Исраэль а-Йом" слова источника, принимающего участие в переговорах.