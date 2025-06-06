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Израиль

Наметилось соглашение: Эдельштейн требует санкции сразу, "харедим" просят отсрочку

Призыв ультраортодоксов
Коалиция
Юлий Эдельштейн
время публикации: 06 июня 2025 г., 11:19 | последнее обновление: 06 июня 2025 г., 11:26
Наметилось соглашение: Эдельштейн требует санкции сразу, "харедим" просят отсрочку
Yonatan Sindel/Flash90

В четверг вечером начались переговоры, призванные предотвратить раскол коалиции и внеочередные парламентские выборы. Встреча длилась до глубокой ночи, но принесла первые плоды: председатель комиссии по иностранным делам и безопасности Юлий Эдельштейн и представляющий ультрарелигиозные партии на переговорах бывший министр Ариэль Атиас при помощи главы правительства Биньямина Нетаниягу и секретаря правительства Йоси Фукса согласовали главный спорный вопрос – "харедим" согласны на санкции против ешиботников-отказников.

Напомним, Эдельштейн, который занимает крайне твердую позицию в отношении необходимости принятия закона о призыве ультрарелигиозных призывников и уравновешивании бремени службы в армии, требует жестких санкций в отношении молодых "харедим", игнорирующих повестки и скрывающихся от призыва в армию.

Эти санкции включают резкое сокращение бюджетов ешив, отмену скидок, субсидий и льгот, включая льготные налоговые единицы для жен отказников, отмену водительских прав и другие жесткие шаги.

Представители ультрарелигиозных партий уже склонны согласиться на введение санкций, однако они требуют отложить эту меру на два года, а то и больше, и вводить санкции поэтапно – сократить бюджеты ешив через два года на 20%, затем на 40% и так далее. Эдельштейн категорически не согласен, и настаивает на введении санкций сразу же, как только будет хотя бы частично сорван план призыва "харедим" в армию.

На продолжившихся в пятницу переговорах речь идет, прежде всего, о предложенных санкциях по отдельности, но главное разногласие – срок введения этих санкций – по-прежнему может привести к срыву переговоров и к роспуску Кнессета.

Израиль
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