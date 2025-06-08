В Газе ликвидирован хамасовец, участвовавший в нападении на Nova, за сутки атакованы десятки целей

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают о ликвидации в Газе 31 мая террориста ХАМАСа Арафата Диаба, участвовавшего 7 октября 2023 года в нападении на кибуц Реим и участников фестиваля Nova. Диаб одновременно был боевиком в хамасовском батальоне "Аль-Фуркан" и офицером полиции Газы.

Сообщается также, что в рамках операции "Колесницы Гидеона" 7 июня в Газе были нанесены авиаудары по десяткам террористов, находившихся около позиций ЦАХАЛа.

Кроме того, 282-я артиллерийская бригада атаковала и уничтожила террористов, находившихся в командно-штабном комплексе в районе Джабалии, на севере сектора Газы.

За последние 24 часа израильские ВВС атаковали десятки целей в Газе, включая склады оружия, группы боевиков, противотанковые позиции, туннели и инфраструктуру, используемую террористической организацией ХАМАС.