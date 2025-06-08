x
08 июня 2025
|
последняя новость: 16:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 июня 2025
|
08 июня 2025
|
последняя новость: 16:02
08 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Газе ликвидирован хамасовец, участвовавший в нападении на Nova, за сутки атакованы десятки целей

Газа
Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 08 июня 2025 г., 16:02 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 16:08
В Газе ликвидирован хамасовец, участвовавший в нападении на Nova, за сутки атакованы десятки целей
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают о ликвидации в Газе 31 мая террориста ХАМАСа Арафата Диаба, участвовавшего 7 октября 2023 года в нападении на кибуц Реим и участников фестиваля Nova. Диаб одновременно был боевиком в хамасовском батальоне "Аль-Фуркан" и офицером полиции Газы.

Сообщается также, что в рамках операции "Колесницы Гидеона" 7 июня в Газе были нанесены авиаудары по десяткам террористов, находившихся около позиций ЦАХАЛа.

Кроме того, 282-я артиллерийская бригада атаковала и уничтожила террористов, находившихся в командно-штабном комплексе в районе Джабалии, на севере сектора Газы.

За последние 24 часа израильские ВВС атаковали десятки целей в Газе, включая склады оружия, группы боевиков, противотанковые позиции, туннели и инфраструктуру, используемую террористической организацией ХАМАС.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 июня 2025

611-й день войны: удары в Газе и Сирии, операции в Иудее и Самарии