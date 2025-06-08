СМИ: бывший глава "Мосада" Йоси Коэн намерен создать свою партию

Бывший глава службы внешней разведки "Мосад" Йоси Коэн взвешивает возможность создания своей партии и участия в выборах в Кнессет 26-го созыва. Информацию об этом опубликовал журналист Амит Сегаль.

На протяжении последних месяцев Коэн получал предложения войти в союз с ведущими политиками – Биньямином Нетаниягу, Нафтали Беннетом, Авигдором Либерманом.

Однако он отверг все предложения, заявив, что, по его мнению, в обозримом будущем выборов не будет.

Сейчас, когда вероятность скорых выборов заметно выросла, Коэн пересматривает свою позицию. В то же время он склоняется к тому, чтобы баллотироваться самостоятельно. "В израильском обществе назрело требование серьезных изменений, и нет на политической карте никого, кто их предлагает. С одной стороны, после войны заметно выросла поддержка правых сил. С другой стороны, есть требование смены власти. Нетаниягу – это правые без изменений. Оппозиция – это изменения, но не правые", – заявили приближенные Коэна.