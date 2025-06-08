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Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 8 июня: среднесезонная температура, малооблачно

Погода
время публикации: 08 июня 2025 г., 05:41 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 05:48
Прогноз погоды в Израиле на 8 июня: среднесезонная температура, малооблачно
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 8 июня, температура немного понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Малооблачно.

В Иерусалиме – 18-29 градусов, в Тель-Авиве – 21-26, в Хайфе – 20-25, в Эйлате – 26-39, в Беэр-Шеве – 18-33, в Мицпе-Рамоне – 21-33, на побережье Мертвого моря – 26-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 20-26, в Ариэле – 19-29, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-33, на Голанских высотах – 19-32.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 25-26 градусов, высота волн – 40-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 35 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В понедельник температура немного понизится. Во вторник температура немного повысится. В среду-субботу – без существенных изменений.

Израиль
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