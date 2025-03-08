Внимание, розыск: 39-летний Дмитрий Стункин ушел из больницы "Барзилай" с трубкой в дыхательных путях

Полиция Израиля просит общественность помочь в поиске пропавшего Дмитрия Стункина, 39 лет, жителя Ашкелона, который рано утром в субботу, 8 марта, покинул больницу "Барзилай" с трахеальной трубкой в дыхательных путях.

Описание внешности: рост 1.75, худощавого телосложения, светлая кожа, темные волосы.

Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят немедленно позвонить по телефонам 100 или 08-6771440.