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Израиль

Внимание, розыск: 39-летний Дмитрий Стункин ушел из больницы "Барзилай" с трубкой в дыхательных путях

Полиция
Розыск
время публикации: 08 марта 2025 г., 21:05 | последнее обновление: 08 марта 2025 г., 21:05
Дмитрий Стункин ушел из больницы "Барзилай" с трубкой в дыхательных путях
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит общественность помочь в поиске пропавшего Дмитрия Стункина, 39 лет, жителя Ашкелона, который рано утром в субботу, 8 марта, покинул больницу "Барзилай" с трахеальной трубкой в дыхательных путях.

Описание внешности: рост 1.75, худощавого телосложения, светлая кожа, темные волосы.

Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят немедленно позвонить по телефонам 100 или 08-6771440.

Израиль
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