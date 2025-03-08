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Израиль

Матери заложников Алона Оэля и Матана Ангреста призывают вернуть их сыновей домой

Заложники
время публикации: 08 марта 2025 г., 20:53 | последнее обновление: 08 марта 2025 г., 20:59
Матери заложников Алона Оэля и Матана Ангреста призывают вернуть их сыновей домой
Chaim Goldberg/Flash90

На демонстрации, прошедшей в субботу, 8 марта, вечером, на Площади Похищенных в Тель-Авиве, среди прочих выступили матери Алона Оэля и Матана Ангреста, которые остаются заложниками террористами в Газе.

Идит Оэль, мать Алона, рассказала, что в последние недели она встречалась с людьми, которые были рядом с ее сыном в туннелях ХАМАСа. Она напрямую обратилась к начальнику генерального штаба Эялю Замиру: "Сейчас время вернуть похищенных, время вернуть всех. Есть только одна победа – когда каждый из заложников будет дома".

Анат Ангрест, мать Матана, сказала: "У нас есть ужасное видео с Матаном, на котором он подвергается жестокой расправе. Его правая рука не функционирует, нос сломан, есть серьезные опасения относительно состояния его ноги". Она добавила, что "согласно показаниям вернувшихся, все это является результатом ранения в бою, допросов и пыток, которым он подвергся, медики считают, что физический ущерб, причиненный ему, скорее всего, необратим".

Накануне в рамках психологического террора ХАМАС опубликовал видеозапись похищения 22-летнего Матана Ангреста, до сих пор остающегося заложником террористов.

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