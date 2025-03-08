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Израиль

Силы ЦАХАЛа продолжают действия на территории Сирии

Пресс-служба ЦАХАЛа
Сирия
время публикации: 08 марта 2025 г., 19:31 | последнее обновление: 08 марта 2025 г., 19:55
Силы ЦАХАЛа продолжают действия на территории Сирии
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 474-й бригады под командованием 210-й дивизии ЦАХАЛа продолжают оборонительные мероприятия в нескольких точках на территории Сирии, обеспечивая создание буферной зоны.

На прошлой неделе бойцы бригады "Цанханим", бронетанковых войск и подразделения "Яалом" под командованием 474-й бригады провели ряд целенаправленных операций на территории Сирии, основываясь на полученных разведывательных данных.

Было обнаружено, конфисковано и уничтожено большое количество боеприпасов и оружия, в том числе винтовки, ракеты, а также другое военное снаряжение.

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