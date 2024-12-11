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ЦАХАЛ создает буферную зону в Сирии: захвачены танки. Фото, видео

Пресс-служба ЦАХАЛа
Сирия
время публикации: 11 декабря 2024 г., 20:00 | последнее обновление: 11 декабря 2024 г., 20:02

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 210-й дивизии ЦАХАЛа, включая 474-ю бригаду "А-Голан", 810-ю бригаду "А-Хермон", бригады "Цанханим", бригады "Коммандос" и спецназа "Шальдаг" действуют на территории Сирии, обеспечивая создание буферной зоны. В ходе операции были найдены и конфискованы несколько танков армии Сирии и много другого оружия.

ЦАХАЛ создает буферную зону в Сирии: захвачены танки. Фото, видео
ЦАХАЛ создает буферную зону в Сирии: захвачены танки. Фото, видео
ЦАХАЛ создает буферную зону в Сирии: захвачены танки. Фото, видео
ЦАХАЛ создает буферную зону в Сирии: захвачены танки. Фото, видео
ЦАХАЛ создает буферную зону в Сирии: захвачены танки. Фото, видео
ЦАХАЛ создает буферную зону в Сирии: захвачены танки. Фото, видео
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