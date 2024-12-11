ЦАХАЛ создает буферную зону в Сирии: захвачены танки. Фото, видео

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 210-й дивизии ЦАХАЛа, включая 474-ю бригаду "А-Голан", 810-ю бригаду "А-Хермон", бригады "Цанханим", бригады "Коммандос" и спецназа "Шальдаг" действуют на территории Сирии, обеспечивая создание буферной зоны. В ходе операции были найдены и конфискованы несколько танков армии Сирии и много другого оружия.