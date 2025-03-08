Полицейские спасли обезьяну, содержавшуюся в неподходящих условиях в деревне Бир-Хададж
время публикации: 08 марта 2025 г., 22:39 | последнее обновление: 08 марта 2025 г., 22:44
В бедуинской деревне Бир-Хададж, расположенной в Южном округе Израиля, полицейские обнаружили и спасли обезьяну, содержавшуюся в неподходящих условиях.
Обезьяна передана инспекторам Управления природы и парков. Позже она будет доставлена в приют для медицинского обследования и лечения.
Полицейские силы Негева и Южного округа продолжат усилия по выявлению подозреваемых и спасению животных, содержащихся незаконно.