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Израиль

Полицейские спасли обезьяну, содержавшуюся в неподходящих условиях в деревне Бир-Хададж

Полиция
Животные
время публикации: 08 марта 2025 г., 22:39 | последнее обновление: 08 марта 2025 г., 22:44
Полицейские спасли обезьяну, содержавшуюся в неподходящих условиях в деревне Бир-Хададж
Пресс-служба полиции Израиля

В бедуинской деревне Бир-Хададж, расположенной в Южном округе Израиля, полицейские обнаружили и спасли обезьяну, содержавшуюся в неподходящих условиях.

Обезьяна передана инспекторам Управления природы и парков. Позже она будет доставлена в приют для медицинского обследования и лечения.

Полицейские силы Негева и Южного округа продолжат усилия по выявлению подозреваемых и спасению животных, содержащихся незаконно.

Израиль
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