Полицейские спасли обезьяну, содержавшуюся в неподходящих условиях в деревне Бир-Хададж

В бедуинской деревне Бир-Хададж, расположенной в Южном округе Израиля, полицейские обнаружили и спасли обезьяну, содержавшуюся в неподходящих условиях.

Обезьяна передана инспекторам Управления природы и парков. Позже она будет доставлена в приют для медицинского обследования и лечения.

Полицейские силы Негева и Южного округа продолжат усилия по выявлению подозреваемых и спасению животных, содержащихся незаконно.