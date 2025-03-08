Израильский источник: "Нет никакого соглашения между Израилем и ХАМАСом"

Израильский источник заявил: "Вопреки сообщениям в арабских СМИ, нет никакого соглашения между Израилем и ХАМАСом о временном прекращении огня в Рамадан".

Ранее саудовский телеканал "Аль-Арабия" сообщил со ссылкой на собственные источники о "соглашении", якобы достигнутом между Израилем и ХАМАСом по поводу продления перемирия на оставшуюся часть месяца Рамадан (до 29 марта).

При этом утверждалось, что остаются нерешенными вопросы, касающиеся второго этапа сделки по освобождению заложников.