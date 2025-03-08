Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 8 марта, температура повысится и примерно соответствующей среднесезонной. переменная облачность. До полудня местами слабый дождь. Туман в долинах на севере.

В Иерусалиме – 9-17 градусов, в Тель-Авиве – 12-19, в Хайфе – 13-18, в Эйлате – 14-22, в Беэр-Шеве – 12-20, в Мицпе-Рамоне – 10-17, на побережье Мертвого моря – 15-21, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-19, в Ариэле – 9-18, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-21, на Голанских высотах – 9-21.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 50-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В воскресенье-понедельник – без существенных изменений. Во вторник-ветверг температура повысится, будет солнечно.