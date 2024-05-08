Жертва фейк-ньюз: Тали Готлиб раскритиковала главу Генштаба, а узнав правду, обругала ЦАХАЛ

Депутат Кнессета Тали Готлиб ("Ликуд") поверила ложному сообщению в социальных сетях о том, что командир танка, переехавшего знак с надписью "I❤️Gaza", был отстранен от службы, и обрушилась с критикой на главу Генерального штаба генерал-лейтенанта Герци А-Леви и высшее командование ЦАХАЛа.

"Глава Генштаба проявляет совершенно неуместное уважение к якобы непричастному населению Газы и отстраняет от службы командира экипажа танка, который наехал на дорожный знак "I❤️Gaza", – написала Готлиб в социальной сети Х (бывший Твиттер). – По мнению начальника Генштаба, это действие "не соответствует духу ЦАХАЛа". Многоуважаемый, да этот шаг как раз подходящее унижение для врага, для "непричастных" жителей Газы, которые помогают прятать живых и мертвых. Это язык, который враг понимает, и разрушение этого знака означает "Мы здесь".

"Мне надоело, – продолжает Готлиб. – Некий чиновник сказал мне, что беспощадная борьба с врагом и месть врагу тоже "нарушают принципы ведения войны по нормам ЦАХАЛа". Вы понимаете? Это и объясняет, почему ХАМАС чувствует себя победившим. Потому что дух врага должен быть сломлен. А отстранение командира танка лишь укрепляет ощущение победы ХАМАСа и поддерживает насмешки над Израилем".

Когда в комментариях читатели объяснили Готлиб, что сообщение об отстранении командира танкового экипажа не соответствует действительности, она опубликовала еще один статус, утверждая, что она поверила этому "фейку" из-за его абсолютной правдоподобности.

"Мы уже наблюдали провальное непонимание психологии врага, когда были отстранены бойцы, произносившие молитву "Шма, Исраэль" в мечети, превращенной террористами в склад оружия, – напомнила Готлиб. – И когда солдатам приказали стереть граффити "Народ Израиля жив" на глазах у ликующих врагов, и когда солдат заставляли делать уборку в домах, где они ночевали. Целая цепь прискорбных решений, доказывающих, что наше командование больше заботится об уважении к врагу, чем об уважении к собственным солдатам".