Обстрел палестинцев возле "Керем-Шалом": ХАМАС выпустил ракету

Представители боевого крыла ХАМАСа заявили, что выпустили по КПП "Керем Шалом" 114-миллиметровую ракету. По всей видимости, ракета попала в автомобиль с палестинскими рабочими, находившийся перед КПП на стороне сектора Газы.

Напомним, в результате обстрела несколько человек получили ранения, израильские солдаты оказали им первую помощь.