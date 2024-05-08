x
08 мая 2024
|
последняя новость: 17:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 мая 2024
|
08 мая 2024
|
последняя новость: 17:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Обстрел палестинцев возле "Керем-Шалом": ХАМАС выпустил ракету

время публикации: 08 мая 2024 г., 16:04 | последнее обновление: 08 мая 2024 г., 16:04
Обстрел палестинцев возле "Керем-Шалом": ХАМАС выпустил ракету
Doron Horowitz/FLASH90

Представители боевого крыла ХАМАСа заявили, что выпустили по КПП "Керем Шалом" 114-миллиметровую ракету. По всей видимости, ракета попала в автомобиль с палестинскими рабочими, находившийся перед КПП на стороне сектора Газы.

Напомним, в результате обстрела несколько человек получили ранения, израильские солдаты оказали им первую помощь.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 мая 2024

На КПП "Керем Шалом" обстреляна машина с палестинскими рабочими. ЦАХАЛ расследует происшествие
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 мая 2024

КПП "Керем Шалом" вновь открыт для провоза гуманитарной помощи в Газу
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 мая 2024

Тревога на КПП "Керем Шалом" около границы с сектором Газы