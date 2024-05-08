Обстрел палестинцев возле "Керем-Шалом": ХАМАС выпустил ракету
время публикации: 08 мая 2024 г., 16:04 | последнее обновление: 08 мая 2024 г., 16:04
Представители боевого крыла ХАМАСа заявили, что выпустили по КПП "Керем Шалом" 114-миллиметровую ракету. По всей видимости, ракета попала в автомобиль с палестинскими рабочими, находившийся перед КПП на стороне сектора Газы.
Напомним, в результате обстрела несколько человек получили ранения, израильские солдаты оказали им первую помощь.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 мая 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 мая 2024