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КПП "Керем Шалом" вновь открыт для провоза гуманитарной помощи в Газу

время публикации: 08 мая 2024 г., 09:45 | последнее обновление: 08 мая 2024 г., 10:44
КПП "Керем Шалом" вновь открыт для провоза гуманитарной помощи в Газу
Erik Marmor/Flash90

Утром в среду, 8 мая, КПП "Керем Шалом" около южной границы сектора Газы вновь был открыт для провоза гуманитарной помощи в сектор Газы.

Министерство обороны Израиля подчеркивает, что вся гуманитарная помощь поступает в Газу после тщательной проверки со стороны сотрудников службы безопасности.

Напомним, что 5-7 мая КПП "Керем Шалом" был закрыт после минометных обстрелов. В результате минометного обстрела 5 мая в этом районе погибли четверо военнослужащих ЦАХАЛа и многие были ранены.

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