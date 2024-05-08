КПП "Керем Шалом" вновь открыт для провоза гуманитарной помощи в Газу

Утром в среду, 8 мая, КПП "Керем Шалом" около южной границы сектора Газы вновь был открыт для провоза гуманитарной помощи в сектор Газы.

Министерство обороны Израиля подчеркивает, что вся гуманитарная помощь поступает в Газу после тщательной проверки со стороны сотрудников службы безопасности.

Напомним, что 5-7 мая КПП "Керем Шалом" был закрыт после минометных обстрелов. В результате минометного обстрела 5 мая в этом районе погибли четверо военнослужащих ЦАХАЛа и многие были ранены.