Разрешено к публикации: в результате обстрела КПП "Керем Шалом" был ранен военнослужащий

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в течение дня боевики ХАМАСа несколько раз обстреливали КПП "Керем Шалом", в результате одного из ракетных обстрелов был легко ранен военнослужащий. Раненому была оказана необходимая медицинская помощь на месте, он не нуждался в госпитализации.

В комментариях пресс-службы подчеркивается, что ХАМАС подвергает опасности жителей Газы, продолжая нападения на военнослужащих и граждан Израиля. Кроме того, боевики продолжают осуществлять ракетные обстрелы КПП "Керем Шалом" из густонаселенных районов Рафиаха с целью нарушить работу контрольно-пропускного пункта и поразить силы ЦАХАЛа.