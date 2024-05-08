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Израиль

Разрешено к публикации: в результате обстрела КПП "Керем Шалом" был ранен военнослужащий

время публикации: 08 мая 2024 г., 22:13 | последнее обновление: 08 мая 2024 г., 22:13
Обстрелы КПП "Керем Шалом" из Рафиаха
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в течение дня боевики ХАМАСа несколько раз обстреливали КПП "Керем Шалом", в результате одного из ракетных обстрелов был легко ранен военнослужащий. Раненому была оказана необходимая медицинская помощь на месте, он не нуждался в госпитализации.

В комментариях пресс-службы подчеркивается, что ХАМАС подвергает опасности жителей Газы, продолжая нападения на военнослужащих и граждан Израиля. Кроме того, боевики продолжают осуществлять ракетные обстрелы КПП "Керем Шалом" из густонаселенных районов Рафиаха с целью нарушить работу контрольно-пропускного пункта и поразить силы ЦАХАЛа.

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