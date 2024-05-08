215-й день войны в Израиле. Хронология событий

Среда, 8 мая 2024 года, 215-й день войны "Железные мечи", которую Израиль ведет против террористических организаций в Газе, в Иудее и Самарии, в Ливане, начиная с 7 октября 2023 года.

Несмотря на международное давление, Израиль продолжает операцию в Рафиахе. Военные атакуют объекты террористической инфраструктуры и боевиков. С КПП "Рафах" снят флаг ХАМАСа и вместо него установлен флаг Израиля. Израильская армия проводит операции в Иудее и Самарии. В ответ на обстрелы армия Израиля атакует объекты "Хизбаллы" в Ливане.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ 08.05.2024

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Палестинские источники: в деревне Туку, на юго-востоке от Бейт-Лехема, вспыхнули столкновения между местными жителями и израильскими военными.

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Источники в Газе: израильские военные обстреливают из артиллерийских орудий дома в квартале Зайтун, на юго-востоке города Газа.

Палестинские источники: ЦАХАЛ проводит операцию в деревне Дир Абу Мишаль, к северо-западу от Рамаллы.

Палестинские источники: ЦАХАЛ проводит операцию в южных районах Хеврона.

Последний сигнал тревоги об обстреле израильской территории из сектора Газы был зафиксирован в 17:57 7 мая. Последний сигнал тревоги около границы с Ливаном – в 23:15 7 мая. В ходе нынешней войны террористические группировки в секторе Газы и Ливане, как правило (но не всегда), прекращают "на ночь" ракетные обстрелы израильской территории.

ВОЙНА "ЖЕЛЕЗНЫЕ МЕЧИ"

Рано утром 7 октября 2023 года атака террористов началась с ракетных обстрелов центральных районов Израиля из Газы и прорыва границы сектора тысячами боевиков, которые вторглись на израильскую территорию, убив более тысячи мирных граждан, а также сотни сотрудников полиции и военнослужащих, и захватив в плен сотни израильтян и иностранных граждан, многих из которых все еще удерживают в секторе Газы.

Согласно официальным данным, 7 октября 2023 года ХАМАС похитил 252 человека. По состоянию на май 2024 года, террористы удерживают 132 человека (живых и мертвых). В их числе 109 мужчин, 19 женщин и двое детей, похищенных в ходе террористической атаки ХАМАСа 7 октября 2023 года и ранее. Известно, что 37 похищенных нет в живых, их тела удерживаются ХАМАСом в Газе (включая Адара Гольдина и Орона Шауля, похищенных в 2014 году). Одна женщина числится пропавшей без вести.

Освобождены/спасены 124 человека: четверо израильтян освобождены и одна военнослужащая спасена бойцами ЦАХАЛ до 24 ноября 2023 года; 81 израильтянин и 24 иностранца освобождены в рамках сделки с ХАМАСом с 24 по 30 ноября 2023 года; девять похищенных убиты в плену ХАМАСа и их тела были найдены и эвакуированы бойцами ЦАХАЛа; трое похищенных случайно убиты огнем ЦАХАЛа; в рамках спецоперации 12 февраля 2024 года силы безопасности спасли в Рафиахе двоих заложников.

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

В первый день войны, 7 октября, террористы напали на участников музыкального фестиваля, проходившего около границы Газы, в лесу Реим. На фестиваль собрались примерно 3000 человек. Сотни были убиты, многие были взяты в заложники. Террористы устроили резню в поселках Беэри, Кфар-Аза и Нир-Оз, убив множество людей, включая стариков, женщин и детей. Кроме того террористы вторглись в Сдерот, Офаким, Нетивот и другие населенные пункты Западного Негева, убивая и грабя израильтян.

Вскоре после нападения ХАМАС объявил войну Израилю, дав своим действиям название "Потоп Аль-Аксы". В ответ правительство Израиля заявило о состоянии войны (впервые с 1973 года) и начале Войны "Железные мечи".

В Израиле более 1500 погибших 7 октября и в последующие дни войны. Около 13000 человек были ранены или травмированы. Среди убитых граждане Израиля, США, Канады, Великобритании, Франции, Австрии, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Аргентины, Чили, Перу, Парагвая, Украины, России, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Шри-Ланки, Камбоджи, Таиланда, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана, Казахстана.

Подобных потерь Израиль не нес за последние 50 лет, со времен Войны Судного дня.

С конца октября идет наземная военная операция в Газе. В ходе боев с террористами в секторе Газы ЦАХАЛ несет значительные потери – с 27 октября (начало наземной операции в Газе) погибли около 270 военнослужащих (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля). По данным ЦАХАЛа, с начала войны в Газе ликвидированы около 14000 боевиков и их командиров (ХАМАС признает гибель примерно 6000 боевиков). "Хизбалла" заявляет о гибели почти 300 своих боевиков и командиров (сообщалось также о потерях в рядах шиитского движения "Амаль" и боевиков-суннитов в Ливане).

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с 7 октября 2023 (обновляется)

С начала войны из сектора Газы были запущены около 9100 ракет (по оценкам ЦАХАЛа, до 15% из них падали на территории Газы; данные были уточнены 7.04.2024). Около 3500 ракет были выпущены "Хизбаллой" из Ливана (около 20% падали на ливанской территории). Из Сирии были выпущены десятки ракет. Террористы ХАМАСа и "Хизбаллы" применяли также ударные БПЛА.

Сотни тысяч израильтян, на юге и на севере, были вынуждены покинуть свои дома после начала войны.

С 7.10.2023 на территории Палестинской автономии были задержаны около 4000 подозреваемых в терроре, около 1700 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.

ЦАХАЛ наносит интенсивные удары по целям в Газе. Задействованы ВВС, ВМС, артиллерия. В Армии обороны Израиля заявляют, что с начала войны были атакованы десятки тысяч целей в секторе Газы. ЦАХАЛ регулярно наносит удары по целям в южном Ливане. ЦАХАЛ также атакует цели на территории Сирии. 1 апреля был нанесен удар по зданию "консульства" Ирана в Дамаске, убиты высокопоставленные офицеры КСИР.

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет о около 35000 убитых с начала войны и примерно 78000 раненых.

По сведениям ООН, около 1,7 млн жителей сектора Газы были вынуждены покинуть свои дома. По данным ВОЗ, 1,3 млн перемещенных жителей Газы проживают в убежищах на юге сектора. ЦАХАЛ заявляет, что более 1 млн жителей северной части Газы переместились на юг сектора.

С 21 октября в сектор Газы поставляется гуманитарная помощь. Значительную часть этой помощи забирает ХАМАС. Помощь доставляют на грузовиках или сбрасывают с самолетов. Начинаются поставки помощи морским путем.

В ночь на 14 апреля Иран осуществил массированный удар по территории Израиля, запустив сотни ракет и ударных беспилотников по целям в Негеве, на Голанских высотах и в Иерусалиме. Абсолютное большинство ракет и БПЛА были перехвачены силами ПВО и ВВС Израиля, США, Великобритании, Иордании. В результате атаки причинен незначительный ущерб авиабазе "Неватим". Тяжело ранена девочка, десяткам людей потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока или в связи с легкими травмами.

СМИ сообщали, что в ночь на 19 апреля Израиль нанес удар по целям в Иране. Израиль на себя ответственность не брал. Иран не возлагал ответственность на Израиль.