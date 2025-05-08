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Израиль

ДТП около Мадждаль-Шамса, тяжело травмирован пожилой мужчина

время публикации: 08 мая 2025 г., 11:00 | последнее обновление: 08 мая 2025 г., 11:58
ДТП около Мадждаль-Шамса, тяжело травмирован пожилой мужчина
Пресс-служба МАДА

Утром 8 мая на 98-й дороге недалеко от Мадждаль-Шамса столкнулись инвалидная электроколяска и автомобиль. Пожилой мужчина, примерно 80 лет, ехавший в электроколяске, получил тяжелые травмы.

Пострадавший в тяжелом и нестабильном состоянии был эвакуирован на вертолете в больницу "Зив" в Цфате.

По данным службы "Маген Давид Адом", пострадал 83-летний местный житель.

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