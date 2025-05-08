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Израиль

Подано обвинение против двух арабов, планировавших теракт в Кармиэле

Террористы
Расследование
Прокуратура
время публикации: 08 мая 2025 г., 10:49 | последнее обновление: 08 мая 2025 г., 10:53
В Дир аль-Асаде (архив)
Basel Awidat/Flash90

Государственная прокуратура подала в окружной суд Хайфы обвинительное заключение против Абд ар-Рахмана Умара (29) и Нахара Асади (22) – жителей Дир аль-Асада. Их обвиняют в сговоре с целью совершения теракта в Кармиэле.

В обвинительном заключении говорится, что Умар и Асади во время встречи с друзьями недалеко от дома деда Абд ар-Рахмана в Дир аль-Асаде обсуждали войну в Газе. Во время разговора Абд аль-Рахман предложил Нахару совершить теракт в Кармиэле, используя автомобиль с пуленепробиваемыми стеклами. По их замыслу, сначала они намеревались совершить наезд, а затем – вооруженное нападение, что могло привести к гибели множества людей.

Нахар поддержал Абд ар-Рахмана в решении совершить теракт. Но один из их друзей не согласился с ними, отказался участвовать и ушел. Позже он рассказал об этом разговоре своему отцу, и тот предупредил семьи Умар и Асади.

Прокуратура не сообщает, каким образом о подготовке теракта узнали правоохранительные органы Израиля. Но весьма вероятно, что старшие родственники, стремясь к тому, чтобы их не обвинили в соучастии и не разрушили их дома, сообщили в полицию или спецслужбы о готовящемся нападении.

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