ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру "Хизбаллы" на юге Ливана

Армия обороны Израиля подтвердила нанесение ударов по системе управления огнем и оборонительным сооружениям террористической организации "Хизбалла" в районе хребта Бофорт на юге Ливана.

Отмечается, что речь идет об атаке на часть подземных коммуникаций "Хизбаллы", которые ранее были выведены из строя в результате ударов ЦАХАЛа.

"Существование этого объекта и его деятельность представляли собой вопиющее нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном", – заявляет ЦАХАЛ.

Ранее ливанские источники передавали: ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям в провинции Набатия, на юге Ливана. Судя по публикуемым в соцсетях видеозаписям, были поражены несколько близкорасположенных объектов. Источники сообщают о не менее 15 ракетных ударах.

Кроме того, сообщалось, что артиллерия ЦАХАЛа обстреливает цели в районе ферм Бастра и Шебаа на юге Ливана.