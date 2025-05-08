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Израиль

ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру "Хизбаллы" на юге Ливана

время публикации: 08 мая 2025 г., 13:18 | последнее обновление: 08 мая 2025 г., 13:22
ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру "Хизбаллы" на юге Ливана
Соцсети

Армия обороны Израиля подтвердила нанесение ударов по системе управления огнем и оборонительным сооружениям террористической организации "Хизбалла" в районе хребта Бофорт на юге Ливана.

Отмечается, что речь идет об атаке на часть подземных коммуникаций "Хизбаллы", которые ранее были выведены из строя в результате ударов ЦАХАЛа.

"Существование этого объекта и его деятельность представляли собой вопиющее нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном", – заявляет ЦАХАЛ.

Ранее ливанские источники передавали: ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям в провинции Набатия, на юге Ливана. Судя по публикуемым в соцсетях видеозаписям, были поражены несколько близкорасположенных объектов. Источники сообщают о не менее 15 ракетных ударах.

Кроме того, сообщалось, что артиллерия ЦАХАЛа обстреливает цели в районе ферм Бастра и Шебаа на юге Ливана.

Израиль
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