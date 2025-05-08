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Израиль

Источники: ЦАХАЛ нанес серию ударов по целям на юге Ливана

время публикации: 08 мая 2025 г., 13:01 | последнее обновление: 08 мая 2025 г., 13:01
Источники: ЦАХАЛ нанес серию ударов по целям на юге Ливана
Соцсети

Ливанские источники передают: ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям в провинции Набатия, на юге Ливана. Судя по публикуемым в соцсетях видеозаписям, были поражены несколько близкорасположенных объектов. Источники сообщают о не менее 15 ракетных ударах.

Кроме того, сообщается, что артиллерия ЦАХАЛа обстреливает цели в районе ферм Бастра и Шебаа на юге Ливана.

ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию

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