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Израиль

Задержан житель Кафр-Касема, присягнувший "Исламскому государству"

Полиция
Расследование
Террористы
ШАБАК
время публикации: 08 мая 2025 г., 12:01 | последнее обновление: 08 мая 2025 г., 12:01
Задержан житель Кафр-Касема, присягнувший "Исламскому государству"
Пресс-служба полиции Израиля

В ходе совместной операции полиции Израиля и ШАБАКа был задержан 28-летний Адам Сарсур из Кафр-Касема, который присягнул на верность террористической организации "Исламское государство".

Следствием было установлено, что подозреваемый вступал в контакт с террористом, связанным с ИГ, и пытался вступить в ряды этой организации. С этой целью он летал в Турцию и дважды предпринимал попытки перейти через границу в Сирию – оба раза безуспешно.

По версии следствия, Адам Сарсур считал себя активистом ИГ и распространял экстремистскую информацию от имени этой террористической организации.

Сегодня Сарсуру будет предъявлено обвинительное заключение.

Израиль
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