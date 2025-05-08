Задержан житель Кафр-Касема, присягнувший "Исламскому государству"
время публикации: 08 мая 2025 г., 12:01 | последнее обновление: 08 мая 2025 г., 12:01
В ходе совместной операции полиции Израиля и ШАБАКа был задержан 28-летний Адам Сарсур из Кафр-Касема, который присягнул на верность террористической организации "Исламское государство".
Следствием было установлено, что подозреваемый вступал в контакт с террористом, связанным с ИГ, и пытался вступить в ряды этой организации. С этой целью он летал в Турцию и дважды предпринимал попытки перейти через границу в Сирию – оба раза безуспешно.
По версии следствия, Адам Сарсур считал себя активистом ИГ и распространял экстремистскую информацию от имени этой террористической организации.
Сегодня Сарсуру будет предъявлено обвинительное заключение.