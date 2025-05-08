На севере Израиля пресечен вылов редких лобстеров-тапочек

7 мая во время досмотра автомобиля, следовавшего со стороны морского заповедника Рош а-Никра, были обнаружены шесть запрещенных к вылову лобстеров, сообщают полиция Нагарии и Управление природы и парков Израиля.

Судя по предоставленным фотографиям и видеозаписям, речь идет о лобстерах Scyllarus latus, известных также как "лобстер-тапочка".

Этот вид относится к охраняемым и запрещенным к вылову. Кроме того, браконьеры ловили лобстеров в заповеднике и в период их размножения, что отдельно запрещено законом.

При досмотре машины полицейские нашли подводное ружье, грузила, фонарики и военный бинокль.

В сообщении управления о задержании браконьеров сказано, что они "известны", то есть задерживают их не впервые.

Отмечается, что выловленных браконьерами лобстеров успели вернуть в море живыми.

Также в машине задержанных нашли несколько выловленных "локусов" (каменный окунь, групер). В заповеднике такая рыбалка, разумеется, тоже запрещена.

Браконьерам грозит до трех лет лишения свободы.

Лобстер-тапочка (Scyllarus latus) обитает в Красном, Средиземном и Эгейских морях, а также в Восточной Атлантике. Может встречаться и на мелководье (обычно в зонах с дном, покрытым мелкими камнями и ракушками или крупнозернистым песком), и на значительных глубинах – до сотен метров. Ведет ночной образ жизни. Может достигать 30-45 см в длину (до 1,5 кг). Питается мелкими моллюсками. Считается деликатесом. У этого вида лобстеров нет клешней или защитных шипов, но при этом они "вооружены" очень прочным панцирем.

Исследование, проведенное Управлением природы и парков, показало, что численность лобстеров-тапочек в заповеднике Рош а-Никра значительно превышает их численность за его пределами. Кроме того, в заповеднике они, как правило, крупнее. Вылов лобстеров на территории заповедника категорически запрещен и карается по закону.